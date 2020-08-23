Хавбек "Спартака" Тиль договорился о переходе в другой клуб

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Хавбек "Спартака" Тиль договорился о переходе в другой клуб

Голландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль в летнее трансферное окно может перейти в ПСВ, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, футболист уже согласовал условия личного контракта из Эйндховена. Ожидается, что хавбек будет отдан в аренду.

22-летний Тиль является самым дорогим трансфером в истории "Спартака". В 2019 году он перешел из АЗ за 16 миллионов евро. В составе "красно-белых" хавбек провел 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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