Хавбек "Спартака" Тимофеев рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник московского "Спартака" Артём Тимофеев рассказал о восстановлении после разрыва передней крестообразной связки левого колена.

"Я настраиваюсь. Постоянно говорю себе, что вернусь и буду ещё лучше, стану сильнее. Надеюсь, что тренеры будут так же доверять мне после травмы и я буду играть, помогать команде. Фактически я уже всё могу делать. Только без ударов по воротам" - цитирует 24-летнего футболиста официальный сайт "красно-белых".

Ранее сообщалось, что возвращение Тимофеева в строй ожидается в конце февраля.

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