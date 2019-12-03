Хавбек "Спартака" Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

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Хавбек "Спартака" Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров стал лучшим дебютантом российской Премьер-лиги в 2019 году.

19-летний хавбек "красно-белых" стал лауреатом премии "Первый шаг", которая учреждена Детской футбольной лигой и спортивным клубом "Лукойл".

Помимо Умярова на награду претендовали Даниил Емельянов ("Уфа"), Вадим Карпов (ЦСКА), Лечи Садулаев ("Ахмат") и Даниил Степанов ("Рубин").

В 2019 календарном году игрок провёл за "Спартак" 17 официальных матчей, результативными действиями не отличался.

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