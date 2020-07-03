Хавбек "Спартака" Зобнин дисквалифицирован на два матча
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал полузащитника "Спартака" Романа Зобнина по итогам матча 25-го утра РПЛ с ЦСКА.
Напомним, на 77-й минуте встречи футболист ударил хавбека "армейцев" Ивана Облякова. За это грубое нарушение Зобнин пропустит два матча.
Также ЦСКА необходимо будет выплатить 100 тысяч рублей штрафа за то, что болельщики выкрикивали оскорбления. А хавбек "армейцев" Никола Влашич должен будет выплатить 100 тыс. рублей штрафа за нарушение раздела 3 Регламента РФС "Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России".
Не пропустите: Зобнин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота ЦСКА| http://soccernews.ru
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