Хавбек "Тамбова" установил рекорд РПЛ
Полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка стал рекордсменом российской Премьер-лиги.
В матче 14-го тура РПЛ против "Уфы" 27-летний футболист получил красную карточку.
Для молдаванина это удаление стало третьим в текущем розыгрыше чемпионата России.
Таким образом, Чуперка стал первым игроком в истории, которого трижды удаляли в первых 14 турах РПЛ.
Хавбек "Тамбова" превзошёл "достижение" Александра Гацкана, получившего три красные карточки за 15 туров российского первенства.
Не пропустите: Игроки российского клуба вышли на матч в футболках с надписью "Где наши деньги???". | http://soccernews.ru
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