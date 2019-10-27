Хавбек "Тамбова" установил рекорд РПЛ

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Хавбек "Тамбова" установил рекорд РПЛ

Полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка стал рекордсменом российской Премьер-лиги.

В матче 14-го тура РПЛ против "Уфы" 27-летний футболист получил красную карточку.

Для молдаванина это удаление стало третьим в текущем розыгрыше чемпионата России.

Таким образом, Чуперка стал первым игроком в истории, которого трижды удаляли в первых 14 турах РПЛ.

Хавбек "Тамбова" превзошёл "достижение" Александра Гацкана, получившего три красные карточки за 15 туров российского первенства.

Не пропустите: Игроки российского клуба вышли на матч в футболках с надписью "Где наши деньги???". | http://soccernews.ru
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