Хавбек "Тоттенхэма" Дембеле перебрался в Китай

Теги тоттенхэмгуанчжоу фулимусса дембеле 1987трансферы

Хавбек "Тоттенхэма" Дембеле перебрался в Китай

Полузащитник "Тоттенхэма" Муса Дембеле перешёл в "Гуанчжоу Фули", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. По информации СМИ, китайцы заплатили за бельгийского хавбека 10 миллионов евро.

Условия личного контракта также пока неизвестны. По некоторым данным, 31-летний футболист заключил трёхлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Дембеле выступал за "Тоттенхэм" с августа 2012 года, сыграл 249 матчей, забил 10 голов и сделал 12 результативных передач.

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