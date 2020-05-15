Хавбек "Тоттенхэма" Ламела сменил прическу

Хавбек "Тоттенхэма" и сборной Аргентины Эрик Ламела решил сменить цвет волос.

В твиттере "шпор" появилось фото обновленного 28-летнего футболиста. Ламела перекрасился в пепельного блондина.

Напомним, из-за пандемии коронавиурса чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок.

В этом сезоне футболист участвовал в 17 встречах АПЛ, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Тоттенхэм" нацелился на лучшего бомбардира Серии А| http://soccernews.ru