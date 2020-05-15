Хавбек "Тоттенхэма" Ламела сменил прическу
Хавбек "Тоттенхэма" и сборной Аргентины Эрик Ламела решил сменить цвет волос.
В твиттере "шпор" появилось фото обновленного 28-летнего футболиста. Ламела перекрасился в пепельного блондина.
The silver fox, @ErikLamela. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/nTT5IweLPo— Tottenham Hotspur (at ) (@SpursOfficial) May 15, 2020
Напомним, из-за пандемии коронавиурса чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок.
В этом сезоне футболист участвовал в 17 встречах АПЛ, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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