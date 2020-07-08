Хавбек "Тоттенхэма" получил дисквалификацию за конфликт с болельщиком

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Хавбек "Тоттенхэма" получил дисквалификацию за конфликт с болельщиком

Хавбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер получил наказание за конфликт с фанатом "шпор".

Как сообщает Sky Sports, футболист получил дисквалификацию на четыре матча и штраф в размере 44 тысяч евро.

Отметим, что перепалка между Дайером и болельщиком произошла из-за оскорблений в адрес игрока. Дайер признал свою вину, однако заявил, что действия не угрожали жизни и здоровью фаната.

В этом сезоне Дайер провел 29 игр и отметился двумя голевыми передачами.

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