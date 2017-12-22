Хавбек "Тоттенхэма" Ваньяма близок к возвращению в строй

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма близок к возвращению в строй, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, 26-летний кениец, который из-за травмы колена пропустил четыре месяца, уже приступил к тренировкам с командой.

Ожидается, что Ваньяма сможет вернуться на поле до Нового года.

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