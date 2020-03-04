Хавбек "Тоттенхэма" Ваньяма продолжит карьеру в "Монреале" Анри

Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма станет игроком канадского клуба "Монреаль". Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

Отметим, главным тренером клуба является экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри.

В составе "Тоттенхэма" 28-летний кениец выступает с лета 2016 года. За это время он сыграл 97 матчей, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

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