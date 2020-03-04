Хавбек "Тоттенхэма" Ваньяма продолжит карьеру в "Монреале" Анри

Теги тоттенхэмвиктор ваньяматрансферымонреаль импакт

Хавбек "Тоттенхэма" Ваньяма продолжит карьеру в "Монреале" Анри

Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма станет игроком канадского клуба "Монреаль". Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

Отметим, главным тренером клуба является экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри.

В составе "Тоттенхэма" 28-летний кениец выступает с лета 2016 года. За это время он сыграл 97 матчей, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

Читайте также: Моуринью рассказал об усилении "Тоттенхэма" летом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ответный матч полуфинала Кубка Италии "Наполи" - "Интер" перенесен из-за коронавируса

Ответный матч полуфинала Кубка Италии "Наполи" - "Интер" перенесен из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов