Хавбек тульского "Арсенала" Ламек Банда стал игроком "Маккаби"

Хавбек тульского "Арсенала" Ламек Банда стал игроком израильского клуба "Маккаби". Об этом сообщает сайт туляков.

Сезон-2020/21 19-летний футболист проведет сезон в израильской команде.

В этом сезоне РПЛ Банда провел 2 матча за "Арсенал". Хавбек играет за команду с 2019 года.

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