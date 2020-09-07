Хавбек тульского "Арсенала" Ламек Банда стал игроком "Маккаби"

Теги арсенал туламаккаби тель-авив

Хавбек тульского "Арсенала" Ламек Банда стал игроком "Маккаби"

Хавбек тульского "Арсенала" Ламек Банда стал игроком израильского клуба "Маккаби". Об этом сообщает сайт туляков.

Сезон-2020/21 19-летний футболист проведет сезон в израильской команде.

В этом сезоне РПЛ Банда провел 2 матча за "Арсенал". Хавбек играет за команду с 2019 года.

А еще: Глава тульского "Арсенала" об аренде Глушенкова: "Нас и Месси интересует, но позволить его мы не можем"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов