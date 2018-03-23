Хавбек "Удинезе" Барак: "Я не получал предложений от "Интера" или "Ювентуса"

Чешский полузащитник "Удинезе" Антонин Барак прокомментировал информацию о том, что зимой его пытались подписать "Интер" и "Ювентус".

"Я не получал предложений от "Интера" или "Ювентуса" этой зимой. Но если летом они поступят, то я обговорю свой трансфер с владельцем клуба Джампаоло Поццо. Этот клуб всегда помогает молодым игрокам расти, а затем дает им возможность двигаться дальше", - приводит слова Барака Football Italia.

В этом сезоне 23-летний Барак провел за "Удинезе" 25 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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