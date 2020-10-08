Хавбек "Удинезе" Де Пауль хочет продолжить карьеру в Испании. Им интересовался "Зенит"
Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль рассказал, где хочет продолжить карьеру.
Ранее сообщалось, что в 26-летнем игроке заинтересован "Зенит".
"Я бы хотел вернуться в Испанию с опытом и именем, которое у меня сейчас есть. Ла лИга прекрасна, а испанский футбол - один из лучших, я бы хотел вернуться, если обстоятельства позволят.
Я знаю, что был интерес со стороны "Атлетико". Если это однажды случится, я буду рад к ним присоединиться", - цитирует де Пауля Marca.
В минувшем сезоне Серии А Де Пауль провел 34 матча, в которых отметился семью голами и шестью ассистами.
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Хавбек "Динамо" Захарян попал в топ-60 лучших футбольных талантов мира по версии The Guardian
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14