Хавбек "Удинезе" Де Пауль хочет продолжить карьеру в Испании. Им интересовался "Зенит"

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Хавбек "Удинезе" Де Пауль хочет продолжить карьеру в Испании. Им интересовался "Зенит"

Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль рассказал, где хочет продолжить карьеру. 

Ранее сообщалось, что в 26-летнем игроке заинтересован "Зенит".

"Я бы хотел вернуться в Испанию с опытом и именем, которое у меня сейчас есть. Ла лИга прекрасна, а испанский футбол - один из лучших, я бы хотел вернуться, если обстоятельства позволят.

Я знаю, что был интерес со стороны "Атлетико". Если это однажды случится, я буду рад к ним присоединиться", - цитирует де Пауля Marca.

В минувшем сезоне Серии А Де Пауль провел 34 матча, в которых отметился семью голами и шестью ассистами.

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