Хавбек "Уфы" Фомин может стать игроком "Спартака"

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Хавбек "Уфы" Фомин может стать игроком "Спартака"

Хавбек "Уфы" Даниил Фомин может стать игроком "Спартака", утверждает "Спорт-Экспресс".

Вчера владелец "красно-белых" Леонид Федун сообщил о том, что новым гендиректором клуба станет Шамиль Газизов, который долгое время занимал аналогичный пост в башкирском клубе.

В текущем розыгрыше футболист провел 26 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 3 ассиста.

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