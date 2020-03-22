Хавбек "Уфы" госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Хавбек "Уфы" госпитализирован с подозрением на коронавирус

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что люксембургский полузащитник команды Оливье Тилль попал в больницу, где у него взяли тест на китайский коронавирус COVID-19.

"17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведён в общую палату", – приводит слова Газизова "Чемпионат".

Тилль перешел в "Уфу" летом 2018 года из "Прогреса" за 250 тысяч евро. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за башкирский клуб 21 матч во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

В данный момент во всем мире коронавирусом заразились более 300 тысяч человек. Количество умерших превысило 13 тысяч человек.

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