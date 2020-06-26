Хавбек "Уфы": "Хочу перейти в "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" или "Реал"

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Хавбек "Уфы": "Хочу перейти в "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" или "Реал"

Полузащитник "Уфы" Остон Урунов рассказал, чего он мечтает добиться в ходе футбольной карьеры.

"Попасть на Чемпионат Мира со сборной Узбекистана. Весь узбекский народ этого хочет. Дай Бог, сможем отобраться на ЧМ в Катар. Ещё хочу перейти в "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" или "Реал". Это возможно, почему нет? Всё реально. Почему я не могу там сыграть? Верю в это искренне. Но сейчас мой план показать себя в Уфе. Если совсем о ближайших целях, то хочу в субботу забить "Спартаку", - сказал Урунов

В феврале "Уфа" купила хавбека у ташкентского "Локомотива". В его активе пока 4 матча без результативных действий.

Не пропустите: Генеральный директор "Уфы": "Против "Спартака" сыграем основным составом". | http://soccernews.ru
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