Хавбек "Уфы": "Хочу перейти в "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" или "Реал"
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов рассказал, чего он мечтает добиться в ходе футбольной карьеры.
"Попасть на Чемпионат Мира со сборной Узбекистана. Весь узбекский народ этого хочет. Дай Бог, сможем отобраться на ЧМ в Катар. Ещё хочу перейти в "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" или "Реал". Это возможно, почему нет? Всё реально. Почему я не могу там сыграть? Верю в это искренне. Но сейчас мой план показать себя в Уфе. Если совсем о ближайших целях, то хочу в субботу забить "Спартаку", - сказал Урунов.
В феврале "Уфа" купила хавбека у ташкентского "Локомотива". В его активе пока 4 матча без результативных действий.
Не пропустите: Генеральный директор "Уфы": "Против "Спартака" сыграем основным составом". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Хавбек "Уфы": "Хочу перейти в "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" или "Реал"
-
Роналду рискует пропустить ближайший матч "Ювентуса"
-
"Ливерпуль" напомнил о своих достижениях за последний год
-
Легенду "Реала" уволили из "Альмерии"
-
Клопп зажигает на праздновании чемпионства "Ливерпуля" (видео)
-
Стало известно, когда Гончаренко вернётся в Москву
-
Дортмундская "Боруссия" поздравила Клоппа с победой в АПЛ
-
"Арсенал" назвал цену на Гендузи
-
Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона
-
Гвардиола прокомментировал чемпионство "Ливерпуля"
-
Федун заступился за фанатов "Спартака", задержанных московской полицией
-
Каррагер потроллил Гари Невилла в связи с чемпионством "Ливерпуля"
-
Артета высказался о шансах "Арсенала" попасть в еврокубки по итогам сезона
-
"Спартак" иронично отреагировал на чемпионство "Ливерпуля"
-
Ривалдо оценил игру "Барселоны" при Сетьене
-
Бенитес поздравил "Ливерпуль" с чемпионством
-
Воспитаннику "Спартака" пришлось покинуть белорусский клуб из-за призыва в армию
-
Bleacher Report посвятил мультфильм чемпионству "Ливерпуля"
-
Пять европейских топ-клубов интересуются Гендузи
-
Около двух тысяч фанатов "Ливерпуля" отпраздновали чемпионство возле "Энфилда", несмотря на пандемию коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22