Хавбек "Уфы" может перейти в "Краснодар" за два миллиона евро

"Краснодар" продолжает переговоры с "Уфой" по трансферу полузащитника Дмитрия Стоцкого, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, краснодарский клуб предложил за футболиста два миллиона евро. Впрочем пока что решение по сделке еще не принято.

Стоит отметить, что 28-летним Стоцким также интересуется ЦСКА, но у московского клуба нет средств на этот трансфер.

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