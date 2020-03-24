Хавбек "Уфы" Тилл избежал заражения коронавирусом

Врачи не обнаружили коронавирусную инфекцию у полузащитника "Уфы" Оливье Тилла, об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Напомним, что 23-летнего футболиста госпитализировали неделю назад с подозрением на смертельно опасное заболевание.

"Тилла выписали. Он прошёл все необходимые процедуры, с ним всё хорошо. У него ничего не обнаружено. Команда будет находиться на карантине до 2 апреля. Дальше уже посмотрим", - цитирует Газизова "Р-Спорт".

В текущем сезоне Тилл сыграл за "Уфу" 21 матч и сделал 3 ассиста.

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