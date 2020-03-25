Хавбек "Уфы" Тилль выписался из больницы после подозрения на коронавирус

Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль вернулся домой из больницы. Об этом сообщается в инстаграме клуба.

Ранее футболиста госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. В Башкирии уже три человека больны Covid-19. Все игроки "Уфы" находятся на карантине.

По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.

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