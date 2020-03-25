Хавбек "Уфы" Тилль выписался из больницы после подозрения на коронавирус

Теги оливье тиллуфакоронавирус

Хавбек "Уфы" Тилль выписался из больницы после подозрения на коронавирус

Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль вернулся домой из больницы. Об этом сообщается в инстаграме клуба.

Ранее футболиста госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. В Башкирии уже три человека больны Covid-19. Все игроки "Уфы" находятся на карантине.

По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.

А еще: Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом| http://soccernews.ru
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