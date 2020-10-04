Хавбек "Уотфорда" Деулофеу может продолжить карьеру в "Локомотиве"

Агент хавбека "Уотфорда" Жерара Деулофеу заявил, что его клиент может стать игроком "Локомотива". Об этом сообщает The Sun.

"Жерар действительно может перейти в "Локомотив". Если это случится, то это будет аренда. Сейчас мы ведем переговоры", - сказал Ботинес.

Деулофеу - воспитанник "Барселоны", его контракт с "Утфордом" рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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