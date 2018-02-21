Хавбек "Уотфорда" хочет перейти в "Арсенал"

Хавбек "Уотфорда" Абдулайе Дюкуре назвал клуб, за который он хотел бы поиграть.

"Это правда, что мной интересуются другие клубы из АПЛ. Однако сейчас я сконцентрирован на "Уотфорде", хочу закончить сезон хорошо. В каком клубе я хотел бы выступать? В "Арсенале". Почему? Потому что там Арсен Венгер" - приводят слова Дюкуре английские СМИ.

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