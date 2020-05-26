Хавбек "Урала" Бумаль может перейти в английский клуб

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Хавбек "Урала" Бумаль может перейти в английский клуб

Камерунский полузащитник екатеринбургского "Урала" Петрюс Бумаль сообщил, что он ведет переговоры с лондонским "Фулхэмом".

"Фулхэм" связывался с моим агентом. Но нам нужно сохранять терпение, так как в мире много чего происходит. Клубам нужно время, чтобы принимать решения. Они должны определиться с тем, кто уйдет. Надеюсь, вскоре все решится. 

"Челси" - это клуб моей мечты. Мне всегда нравились Макелеле и Эссьен. Я поддерживаю "Челси" с тех пор", - цитирует Бумаля Football League World.

27-летний Бумаль выступает за "Урал" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контаркт с клубом действует до лета 2020 года.

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