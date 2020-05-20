Хавбек "Урала" Дмитров рассказал о желании закончить карьеру

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что хавбек Николай Дмитров сообщил о желании завершить карьеру.

32-летний болгарин играет за клуб с 2017 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 передач.

"Мы, наверное, расстанемся с Колей Димитровым. Вчера я разговаривал с ним, он сказал, что хочет закончить с футболом, потому что у него там свои дела. Он же улетел отсюда самым последним. Если остальные уехали по домам в марте, то он улетел в мае. Он сказал, что у него там бизнес, который требует его присутствия. Так что, скорее всего, разорвем с ним контракт", - рассказал Иванов в эфире E1.RU.

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