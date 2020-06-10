Хавбек "Урала" Дмитров расторг контракт с клубом и завершил карьеру

Полузащитник Николай Дмитров расторг контракт с "Уралом". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию, так как 32-летний футболист принял решение завершить карьеру.

Николай Димитров принял решение завершить спортивную карьеру. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты! https://t.co/Sez7rl65Ma — ФК Урал (@FCURAL) June 10, 2020

"Коля, спасибо за игру!

Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты! Желаем и дальше оставаться позитивно мыслящим человеком и успешно развиваться в других сферах жизни! Спасибо, что был с нами!" - говорится в сообщении клуба.

Футболист играет в "Урале" с 2017 года. За это время от забил 10 голов и сделал 18 ассистах в 90 матчах команды.

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