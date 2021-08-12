Хавбек "Урала" перешёл в "Ротор"

Фото сайт "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе в "Ротор" полузащитника Юрия Бавина.

27-летний футболист сменил команду на правах аренды до июня 2022 года.

Хавбек выступает за "Урал" с 2017 года, сыграл 64 матча, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Рыночная стоимость Бавина оценивается в 700 тысяч евро.

Не пропустите: Официально: Шалимов - главный тренер "Урала". | http://soccernews.ru