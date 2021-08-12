Хавбек "Урала" перешёл в "Ротор"
Фото сайт "Урала"
"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе в "Ротор" полузащитника Юрия Бавина.
27-летний футболист сменил команду на правах аренды до июня 2022 года.
Хавбек выступает за "Урал" с 2017 года, сыграл 64 матча, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
Рыночная стоимость Бавина оценивается в 700 тысяч евро.
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