Хавбек "Утрехта": "Жаль, что до финального свистка мы сумели забить только один гол"

Полузащитник "Утрехта" Закария Лабиад сожалеет, что его команда смогла забить в ворота "Зенита" лишь один гол.

Напомним, что команды играли в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. Голландцы выиграли со счетом 1:0.

"Жаль, что до финального свистка мы сумели забить только один гол. Мы могли увеличить счет, учитывая количество созданных моментов. Тем не менее "Утрехт" добился фантастического результата. "Зенит" обладает хорошим составом, но даже после гола мы продолжили созидать моменты", - отметил он. | http://soccernews.ru