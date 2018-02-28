Хавбек "Валенсии" - первый дебютант Ла Лиги, родившийся после наступления 2000 года

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях играет с "Атлетиком" (1:0, первый тайм).

В середине первой половины счет открыл полузащитник валенсийцев Жоффрей Кондогбия, которому ассистировал хавбек Ферран Торрес.

Стоит отметить, что 17-летний Торрес стал первым дебютантом Ла Лиги, родившийся после наступления 2000 года.

Не пропустите: "Барселона" делает выбор между Гризманном и Погба. | http://soccernews.ru