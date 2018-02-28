Хавбек "Валенсии" - первый дебютант Ла Лиги, родившийся после наступления 2000 года

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Хавбек "Валенсии" - первый дебютант Ла Лиги, родившийся после наступления 2000 года

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях играет с "Атлетиком" (1:0, первый тайм).

В середине первой половины счет открыл полузащитник валенсийцев Жоффрей Кондогбия, которому ассистировал хавбек Ферран Торрес.

Стоит отметить, что 17-летний Торрес стал первым дебютантом Ла Лиги, родившийся после наступления 2000 года.

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