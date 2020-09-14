Хавбек "Валенсии" побил рекорд Хуана Маты в Примере
Полузащитник "Валенсии" Ли Кан Ин стал рекордсменом чемпионата Испании, сообщает Opta.
Кореец отдал две голевые передачи в воскресном матче Примеры против "Леванте" (4:2).
Хавбек "летучих мышей" сделал это в возрасте 19 лет и 207 дней, что является новым рекордом турнира.
Ли Кан Ин превзошёл достижение Хуана Маты, который оформлял дубль из ассистов в Примере, когда ему было 20 лет и 150 дней.
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|19
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|20
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|4
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|20
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|9
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
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|26
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|Осасуна
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|14
|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
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|Сельта Виго
|20
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