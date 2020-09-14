Хавбек "Валенсии" побил рекорд Хуана Маты в Примере

Полузащитник "Валенсии" Ли Кан Ин стал рекордсменом чемпионата Испании, сообщает Opta.

Кореец отдал две голевые передачи в воскресном матче Примеры против "Леванте" (4:2).

Хавбек "летучих мышей" сделал это в возрасте 19 лет и 207 дней, что является новым рекордом турнира.

Ли Кан Ин превзошёл достижение Хуана Маты, который оформлял дубль из ассистов в Примере, когда ему было 20 лет и 150 дней.

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