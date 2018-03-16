Хавбек "Валенсии" пропустит несколько месяцев

Французский полузащитник "Валенсии" Франсис Коклен надолго выбыл из строя.

У футболиста диагностирован разрыв ахиллесового сухожилия. В ближайшее время хавбек перенесет операцию. Сроки восстановления игрока составят около полугода.

Напомним, что 26-летний Коклен перешел в "Валенсию" в январе из "Арсенала" за 16 миллионов евро. Во второй части сезона француз провел за валенсийцев 11 матчей и забил 1 гол.

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