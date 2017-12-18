Хавбек "Вест Хэма" будет дисквалифицирован за симуляцию

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Хавбек "Вест Хэма" будет дисквалифицирован за симуляцию

Полузащитнику "Вест Хэма" Мануэлю Лансини грозит дисквалификация за симуляцию.

Футбольная ассоциация Англии обвинила 24-летнего аргентинца в обмане арбитра во время матча 18-го тура АПЛ против "Сток Сити" - в этой игре судья ошибочно назначил пенальти в ворота "гончаров" за якобы фол на хавбеке "молотобойцев".

Лансини будет дисквалифицирован на два матча, если в ближайшие сутки не докажет свою невиновность. 

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