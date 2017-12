Хавбек "Вест Хэма" Лансини дисквалифицирован на два матча за симуляцию

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Мануэль Лансини наказан двухматчевой дисквалификацией, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист получил бан за симуляцию в матче 18-го тура чемпионата Англии со "Сток Сити" (3:0). В результате падения хавбека арбитр назначил пенальти, который реализовал Марк Ноубл.

Hello @FA, two game ban for Manuel Lanzini please. pic.twitter.com/QnwlUaif8W