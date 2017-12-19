Хавбек "Вест Хэма" Лансини дисквалифицирован на два матча за симуляцию
Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Мануэль Лансини наказан двухматчевой дисквалификацией, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, футболист получил бан за симуляцию в матче 18-го тура чемпионата Англии со "Сток Сити" (3:0). В результате падения хавбека арбитр назначил пенальти, который реализовал Марк Ноубл.
Видео: Симуляция Лансини.
Hello @FA, two game ban for Manuel Lanzini please. pic.twitter.com/QnwlUaif8W— Royal Blue Mersey (@RBMersey) 16 декабря 2017 г.
Таким образом 24-летний Лансини не сыграет в матче 1/4 финала Кубка Лиги с "Арсеналом" и поединок 19-го тура АПЛ с "Ньюкаслом".
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|Команда
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|Манчестер Юнайтед
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|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
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|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
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|Хаддерсфилд Таун
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|21
|12
|Саутгемптон
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|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
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|Борнмут
|18
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|Сток Сити
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
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|Вест Бромвич Альбион
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