Хавбек "Вест Хэма" Лансини дисквалифицирован на два матча за симуляцию



Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Мануэль Лансини наказан двухматчевой дисквалификацией, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист получил бан за симуляцию в матче 18-го тура чемпионата Англии со "Сток Сити" (3:0). В результате падения хавбека арбитр назначил пенальти, который реализовал Марк Ноубл.

Видео: Симуляция Лансини.

Hello @FA, two game ban for Manuel Lanzini please. pic.twitter.com/QnwlUaif8W — Royal Blue Mersey (@RBMersey) 16 декабря 2017 г.

Таким образом 24-летний Лансини не сыграет в матче 1/4 финала Кубка Лиги с "Арсеналом" и поединок 19-го тура АПЛ с "Ньюкаслом".

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