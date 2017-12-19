Хавбек "Вест Хэма" Лансини дисквалифицирован на два матча за симуляцию

Теги вест хэм юнайтедмануэль лансини

Хавбек "Вест Хэма" Лансини дисквалифицирован на два матча за симуляцию
Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Мануэль Лансини наказан двухматчевой дисквалификацией, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист получил бан за симуляцию в матче 18-го тура чемпионата Англии со "Сток Сити" (3:0). В результате падения хавбека арбитр назначил пенальти, который реализовал Марк Ноубл.

Видео: Симуляция Лансини.

Таким образом 24-летний Лансини не сыграет в матче 1/4 финала Кубка Лиги с "Арсеналом" и поединок 19-го тура АПЛ с "Ньюкаслом".

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