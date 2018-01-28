Хавбек "Вест Хэма" Масуаку может быть дисквалифицирован за плевок в соперника

Теги вест хэм юнайтедартюр масуаку

Хавбек "Вест Хэма" Масуаку может быть дисквалифицирован за плевок в соперника
Полузащитник "Вест Хэма" Артюр Масуаку был удален в матче Кубка Англии против "Уигана".

Футболист получил красную карточку за плевок в форварда соперников Ника Пауэлла.

Поведение Масуаку будет рассмотрено на заседании футбольной ассоциации (FA) и он может быть дисквалифицирован на несколько матчей.

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