Хавбек "Вест Хэма" назвал рецепт борьбы с расизмом в футболе



Полузащитник "Вест Хэма" Мичейл Антонио предложил свой вариант для борьбы с расизмом в футболе.

"Я считаю, что руководство футбольной ассоциации и правительство делают недостаточно для борьбы с расизмом. Нет смысла штрафовать клубы, так как они зарабатывают миллиарды. Фанаты и вовсе избегают наказания. Нужно наказывать снятием очков. Тогда люди задумаются о том, что своим поведением они могут повредить клубам.

Лично меня не трогает расизм. Я не обращаю на него внимание. Но это не означает, что с данной проблемой не нужно бороться", - приводит слова Антонио The Guardian.

Напомним, что несколько дней назад болельщики "Тоттенхэма" оскорбили по расистскому признаку темнокожего защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

Не пропустите: "Арсенал" хочет купить Кулибали. | http://soccernews.ru