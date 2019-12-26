Хавбек "Вест Хэма" назвал рецепт борьбы с расизмом в футболе

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Хавбек "Вест Хэма" назвал рецепт борьбы с расизмом в футболе
Полузащитник "Вест Хэма" Мичейл Антонио предложил свой вариант для борьбы с расизмом в футболе.

"Я считаю, что руководство футбольной ассоциации и правительство делают недостаточно для борьбы с расизмом. Нет смысла штрафовать клубы, так как они зарабатывают миллиарды. Фанаты и вовсе избегают наказания. Нужно наказывать снятием очков. Тогда люди задумаются о том, что своим поведением они могут повредить клубам.

Лично меня не трогает расизм. Я не обращаю на него внимание. Но это не означает, что с данной проблемой не нужно бороться", - приводит слова Антонио The Guardian.

Напомним, что несколько дней назад болельщики "Тоттенхэма" оскорбили по расистскому признаку темнокожего защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

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