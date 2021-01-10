Хавбек "Вест Хэма" отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

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Хавбек "Вест Хэма" отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Деклан Райс ответил отказом на предложение перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.

По сведениям источника, футболист не видит себя в составе манкунианцев. К тому же хавбек хотел бы остаться в Лондоне. В связи с этим он рассчитывает перейти в "Челси".

В нынешнем сезоне 21-летний Райс провел за "Вест Хэм" 18 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до июня 2024 года.

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