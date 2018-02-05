Хавбек "Вест Хэма" рискует пропустить остаток сезона

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Хавбек "Вест Хэма" рискует пропустить остаток сезона

Полузащитник "Вест Хэма" Педро Обианг выбыл из строя на длительный срок из-за травмы колена, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 25-летний испанец гвинейского происхождения перенёс операцию и теперь рискует пропустить остаток сезона.

В этом сезоне Обианг сыграл за "Вест Хэм" 26 матчей и забил 2 гола.

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