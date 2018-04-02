Хавбек "Вест Хэма" выбыл до конца сезона

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Хавбек "Вест Хэма" выбыл до конца сезона

Травма полузащитника "Вест Хэма" Мичейла Антонио, полученная в субботнем матче против "Саутгемптона", оказалась серьёзной, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 28-летний футболист из-за мышечного повреждения выбыл до конца текущего сезона.

Антонио в этом сезоне сыграл за "Вест Хэм" 21 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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