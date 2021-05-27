Хавбек "Вильярреала" Пино установил рекорд Лиги Европы

Фото твиттер "Вильярреала"

Полузащитник "Вильярреала" Йереми Пино переписал историю Лиги Европы.

Хавбек "жёлтой субмарины" стал самым молодым футболистом, когда-либо выигрывавшим данный турнир.

В день финала ЛЕ против "Манчестер Юнайтед" испанцу было 18 лет и 218 дней. Это новый рекорд.

Напомним, что "Вильярреал" взял трофей благодаря победе в серии пенальти со счётом 11:10.

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