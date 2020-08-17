Хавбек "Ювентуса" Артур попал в аварию. Футболист был в нетрезвом виде

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Хавбек "Ювентуса" Артур попал в аварию. Футболист был в нетрезвом виде

Хавбек "Ювентуса" Артур Мело попал в ДТП в Испании. Футболисту будет предъявлено обвинение за вождение в нетрезвом виде.

24-летний футболист находился за рулем своего Ferrari. Он зацепил бордюр и врезался в столб.

Артур прошел проверку на содержание алкоголя в крови. Тест показал результат 0,55 мг/л, тогда как допустимая норма составляет 0,50 мг/л.

Напомним, этим летом футболист перешел из "Барселоны" в "Ювентус" за 73 млн евро.

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