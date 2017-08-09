Хавбек "Ювентуса" близок к переходу в "Торино"

Теги ториноювентустомас ринкон

Хавбек "Ювентуса" близок к переходу в "Торино"

"Торино" договорился по трансферу венесуэльского полузащитника "Ювентуса" Томаса Ринкона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы согласовали все финансовые вопросы. Впрочем, "быкам" еще нужно согласовать с игроком условия личного контракта.

29-летний Ринкон выступает за "Ювентус" с 2017 года и провел за клуб 19 матчей.

Не пропустите: "Фиорентина" объявила о переходе Бенасси.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов