Хавбек "Ювентуса" близок к переходу в "Торино"

"Торино" договорился по трансферу венесуэльского полузащитника "Ювентуса" Томаса Ринкона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы согласовали все финансовые вопросы. Впрочем, "быкам" еще нужно согласовать с игроком условия личного контракта.

29-летний Ринкон выступает за "Ювентус" с 2017 года и провел за клуб 19 матчей.

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