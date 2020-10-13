Хавбек "Ювентуса": "Никто не может остановить Роналду"
Шведский полузащитник "Ювентуса" Деян Кулушевски поделился мнением о португальском нападающем туринского клуба Криштиану Роналду. 14 октября Португалия и Швеция сыграют в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.
"В первом матче остановить Криштиану было невозможно. Никто не может это сделать. Если у Роналду хороший день, он в одиночку решает исход матчей. У нас будет шанс в среду. Будет здорово сыграть против него", — приводит слова Кулушевски Football Italia.
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