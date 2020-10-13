Хавбек "Ювентуса": "Никто не может остановить Роналду"

Теги швецияпортугалиякриштиану роналдудеян кулушевски

Хавбек "Ювентуса": "Никто не может остановить Роналду"

Шведский полузащитник "Ювентуса" Деян Кулушевски поделился мнением о португальском нападающем туринского клуба Криштиану Роналду. 14 октября Португалия и Швеция сыграют в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.

"В первом матче остановить Криштиану было невозможно. Никто не может это сделать. Если у Роналду хороший день, он в одиночку решает исход матчей. У нас будет шанс в среду. Будет здорово сыграть против него", — приводит слова Кулушевски Football Italia.

Не пропустите: Девушка Роналду сфотографировалась в роскошном авто футболиста за два миллиона евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 12 октября

Главные новости дня: 12 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов