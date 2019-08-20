Хавбек "Ювентуса" отказал "Монако"
Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди не захотел переходить в "Монако", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, французский хавбек не намерен менять команду этим летом, несмотря на то, что на него не рассчитывает новый наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри.
Напомним, что контракт футболиста с "бьянконери" истекает через год. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.
32-летний Матюиди в прошлом сезоне сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Слуцкий может возглавить "Монако". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" может арендовать у "Реала" Йовича
-
"Зенит" купил Сутормина за 50 тысяч рублей
-
РФС назвал имя нового тренера юношеской сборной России
-
"Барселона" избавилась от Коутиньо и сразу переключилась на Неймара! По нему уже готовят предложение, но все это может быть лишь ради Месси
-
Главные новости дня: 19 августа
Лента новостей
-
Коутиньо провёл первую тренировку с "Баварией"
-
Павлюченко: "Спартак" обыграл ЦСКА, но следующий матч они могут проиграть "Тамбову" или "Оренбургу"
-
Уткин - "Зениту": "Вы просто убиваете футбол на корню"
-
Эриксен готов перейти в три клуба
-
2
"Милан" может арендовать у "Реала" Йовича
-
ЦСКА теряет Ефремова
-
Хавбек "Ювентуса" отказал "Монако"
-
1
"Зенит" купил Сутормина за 50 тысяч рублей
-
"Манчестер Юнайтед" не смог купить Пулишича из-за Моуринью
-
Новичок "Спартака": "Москва - красно-белая"
-
"Спортинг" нацелился на Симеоне
-
1
Шалимов объяснил, почему "Спартак" обыграл ЦСКА
-
Обамеянг может стать самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала", но при одном условии
-
"Спартак" впервые за 1,5 года одержал 4 победы подряд
-
РФС назвал имя нового тренера юношеской сборной России
-
Маркизио высказался о решении "Зенита" расторгнуть с ним контракт
-
Экс-защитник "Ювентуса" и "Арсенала" Лихтштайнер перешёл в клуб Бундеслиги
-
Акинфеев вошёл в топ-4 по числу сыгранных матчей в чемпионатах России
-
"Ювентус" объявил об уходе летнего новичка
-
"Спартак" показал фото из раздевалки после победы в дерби с ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17