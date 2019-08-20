Хавбек "Ювентуса" отказал "Монако"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди не захотел переходить в "Монако", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, французский хавбек не намерен менять команду этим летом, несмотря на то, что на него не рассчитывает новый наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри.

Напомним, что контракт футболиста с "бьянконери" истекает через год. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

32-летний Матюиди в прошлом сезоне сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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