Хавбек "Ювентуса" перешел в "Аталанту"

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Хавбек "Ювентуса" перешел в "Аталанту"

"Аталанта" объявила о переходе полузащитника "Ювентуса" Риккардо Орсолини, сообщает официальный сайт клуба.

Бергамский клуб арендовал футболиста до лета 2019 года с правом выкупа. Впрочем, туринцы сохранили за собой возможность обратного трансфера.

Стоит отметить, что хавбек стал лучшим бомбардиром сборной Италии на ЧМ-2017 (U-20).

20-летний Орсолини выступает за "Ювентус" с 2017 года, но не провел за клуб ни одного матча. Ранее играл за "Асколи". Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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