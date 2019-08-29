Хавбек "Ювентуса" перешел в клуб Лиги 1
"Дижон" объявил о переходе бразильского полузащитника "Ювентуса" Матеуса Перейры, сообщает официальный сайт клуба.
Французский клуб арендовал футболиста до лета 2020 года с правом последующего выкупа.
Перейра перешел в "Ювентус" в 2017 году из "Эмполи" за два миллиона евро. За основную команду туринского клуба он провел три матча. Сдавался в аренду в "Бордо". Ранее играл за "Кориантинс". Сыграл восемь матчей за юниорскую сборную Бразилии U17.
Не пропустите: "Барселона" отказала "Ювентусу" в трансфере защитника. | http://soccernews.ru
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