Хавбек "Ювентуса" перешел в клуб Лиги 1

"Дижон" объявил о переходе бразильского полузащитника "Ювентуса" Матеуса Перейры, сообщает официальный сайт клуба.

Французский клуб арендовал футболиста до лета 2020 года с правом последующего выкупа.

Перейра перешел в "Ювентус" в 2017 году из "Эмполи" за два миллиона евро. За основную команду туринского клуба он провел три матча. Сдавался в аренду в "Бордо". Ранее играл за "Кориантинс". Сыграл восемь матчей за юниорскую сборную Бразилии U17.

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