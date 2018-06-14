Хавбек "Ювентуса" перейдет в "Лестер"

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Хавбек "Ювентуса" перейдет в "Лестер"Полузащитник "Ювентуса" Стефано Стураро станет игроком "Лестера.

Как сообщает Sky Sport Italia, английский клуб предложил за трансфер игрока 13 миллионов евро. В свою очередь "Ювентус" намерен выручить от продажи не менее 20 миллионов.

Также на Стураро претендует "Дженоа", за который игрок выступал с 2008 по 2015 год.

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