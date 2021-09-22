Хавбек "Ювентуса" попал в аварию

Фото: инстаграм Артура/Автор неизвестен

Хавбек туринского "Ювентуса" и сборной Бразилии Артур Мело попал в аварию, сообщает Football Italia.

По информации источника, все участники ДТП обошлись без серьезных повреждений. Сам же бразильский полузащитник не является виновником в аварии, пострадали только автомобили.

Отмечается, что у "Феррари" Артура разбита одна из фар.

Футболист в нынешнем сезоне Серии А еще не выходил на поле из-за травмы.

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