Хавбек "Ювентуса" попал в аварию
Фото: инстаграм Артура/Автор неизвестен
Хавбек туринского "Ювентуса" и сборной Бразилии Артур Мело попал в аварию, сообщает Football Italia.
По информации источника, все участники ДТП обошлись без серьезных повреждений. Сам же бразильский полузащитник не является виновником в аварии, пострадали только автомобили.
Отмечается, что у "Феррари" Артура разбита одна из фар.
Футболист в нынешнем сезоне Серии А еще не выходил на поле из-за травмы.
Также не пропустите: В Германии высказались об интересе к Захаряну. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Пиняев высказался о возможном переходе Захаряна в "Барселону"
-
Семак высказался о возможной ротации в матче с "Крыльями Советов"
-
Заболотный рассказал о самом ярком моменте в карьере
-
Рэй Парлор сравнил Роналду и Салаха
-
Официально: Хамес Родригес перешел в катарский клуб
-
1
ПСЖ надеется, что Месси сможет сыграть с "Манчестер Сити"
-
Агент Тюкавина рассказал об интересе к игроку в РПЛ
-
Хавбек "Ювентуса" попал в аварию
-
В Германии высказались об интересе к Захаряну
-
Канчельскис против назначения Черчесова в "Спартак"
-
Куман сказал, когда уйдет из "Барселоны"
-
В "Атлетико" высказались по поводу Суперлиги
-
Команду Руни оштрафовали на 12 очков в Чемпионшипе
-
1
Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии
-
Хакими рассказал о своих целях в ПСЖ
-
Семак прокомментировал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
-
1
Оливер Кан поделился мнением о "Золотой бутсе" Левандовски
-
Главный претендент на пост тренера "Барселоны" прокомментировал возможное назначение
-
Алеиш Видаль серьезно травмировался из-за картонных щитков
-
Анчелотти высказался о состоянии Азара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17