Хавбек "Ювентуса" Ринкон стал игроком "Торино"

Хавбек "Ювентуса" Томас Ринкон стал игроком "Торино", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с "быками" арендное соглашение на один год. "Торино" заплатил "Ювентусу" 3 миллиона евро, а по окончании аренды будет иметь право выкупа игрока за 6 миллионов.

В прошлом сезоне Ринкон провел 19 матчей и отметился одной голевой передачей.

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