Хавбек "Ювентуса" рискует пропустить матч с "Наполи"

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Хавбек "Ювентуса" рискует пропустить матч с "Наполи"

Участие полузащитника "Ювентуса" Стефано Стураро в матче 34-го тура итальянской Серии А против "Наполи" находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, 25-летний хавбек вряд ли успеет восстановиться от травмы ахиллова сухожилия к поединку против неаполитанцев.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Наполи" состоится в воскресенье, 22 апреля, в 21:45 по московскому времени. Сейчас в турнирной таблице "бьянконери" опережают "партенопейцев" на 4 очка.   

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