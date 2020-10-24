Хавбек "Ювентуса" вылечился от коронавируса

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Хавбек "Ювентуса" вылечился от коронавируса

Туринский "Ювентус" объявил о выздоровлении полузащитника команды Уэстона Маккенни.

14 октября у 22-летнего футболиста выявили коронавирусную инфекцию и с тех пор он находился на лечении.

Вместе с американцем на карантин ушёл весь клуб, а именно 61 человек. Накануне стало известно, что изоляция представителей "старой синьоры" завершена.

"Ювентус" в конце августа арендовал Маккенни у "Шальке" с опцией выкупа. В активе хавбека 2 сыгранных матча.

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