Хавбек "Ювентуса" вылечился от коронавируса

Туринский "Ювентус" объявил о выздоровлении полузащитника команды Уэстона Маккенни.

14 октября у 22-летнего футболиста выявили коронавирусную инфекцию и с тех пор он находился на лечении.

Вместе с американцем на карантин ушёл весь клуб, а именно 61 человек. Накануне стало известно, что изоляция представителей "старой синьоры" завершена.

"Ювентус" в конце августа арендовал Маккенни у "Шальке" с опцией выкупа. В активе хавбека 2 сыгранных матча.

Не пропустите: Пьянич рассказал о проблемах Сарри в "Ювентусе". | http://soccernews.ru