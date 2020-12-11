Хавбек "Зальцбурга" Собослаи выбрал новый клуб

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Хавбек "Зальцбурга" Собослаи выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник "Зальцбурга" Доминик Собослаи.

По информации Sky Germany, в январе 20-летний футболист присоединится к "РБ Лейпциг".

Ожидается, что о трансфере венгра будет объявлено в течение ближайших двух недель. Сумма отступных в его контракте составляет 25 миллионов евро.

"РБ Лейпциг" в борьбе за Собослаи опередил "Реал", "Арсенал", "Баварию" и "Милан".

Не пропустите: "Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпцига". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Во-первых, довольно дёшево за такого игрока. В АПЛ могли бы продать в дороже. Во-вторых, система клубов "Ред Булл" создана как бизнес, её основная цель - прибыль. Какой смысл перекладывать деньги из одного кармана в другой?

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