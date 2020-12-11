Хавбек "Зальцбурга" Собослаи выбрал новый клуб
Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник "Зальцбурга" Доминик Собослаи.
По информации Sky Germany, в январе 20-летний футболист присоединится к "РБ Лейпциг".
Ожидается, что о трансфере венгра будет объявлено в течение ближайших двух недель. Сумма отступных в его контракте составляет 25 миллионов евро.
"РБ Лейпциг" в борьбе за Собослаи опередил "Реал", "Арсенал", "Баварию" и "Милан".
Не пропустите: "Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпцига". | http://soccernews.ru
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|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
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|Райндорф Альтах
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|Адмира
|22
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|Ваттенс
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|19
|11
|Маттерсбург
|22
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|12
|Ст. Пелтен
|22
|17