Хавбек "Зальцбурга" Собослаи выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник "Зальцбурга" Доминик Собослаи.

По информации Sky Germany, в январе 20-летний футболист присоединится к "РБ Лейпциг".

Ожидается, что о трансфере венгра будет объявлено в течение ближайших двух недель. Сумма отступных в его контракте составляет 25 миллионов евро.

"РБ Лейпциг" в борьбе за Собослаи опередил "Реал", "Арсенал", "Баварию" и "Милан".

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