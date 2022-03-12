Хавбек "Зенита" Барриос рассказал, что ему мешает окончательно адаптироваться в России
Фото твиттер "Зенита"
Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос признался, что не может привыкнуть к зимней погоде в России.
"Климат - пожалуй, единственная вещь в России, к чему я на сто процентов не адаптировался. Я человек из страны, где 365 дней в году светит солнце. И когда на улице холодно, довольно сложно получать удовольствие от всего, что не касается работы. Да, футбол всегда вытаскивает меня из любого дурного настроения, но сложно, когда невозможно наслаждаться простыми вещами: прогулками с семьей на воздухе, например.
Когда на улице холод, на улице меня не встретить! Моя жизнь складывается по маршруту "дом-тренировка-дом". И это ни разу не образное выражение. Сижу дома безвылазно: смотрю Netflix, играю в футбол на приставке, занимаюсь дочкой", - рассказал колумбиец.
Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, в текущем сезоне он сыграл 26 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: В "Зените" отреагировали на ситуацию с Тимощуком. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Месси и Неймар не намерены покидать ПСЖ
-
"Милан" определил четыре варианта усиления атаки, в списке - украинец Малиновский
-
"Манчестер Сити" договорился с Холандом
-
Бакаев предостерег "Спартак" от недооценки "Краснодара"
-
Мбаппе станет игроком "Реала" на следующей неделе
-
"Арсенал" нацелился на таланта из "Астон Виллы"
-
Хавбек "Зенита" Барриос рассказал, что ему мешает окончательно адаптироваться в России
-
"Майнц" объявил о переносе второго матча подряд из-за коронавируса
-
ПСЖ собирается уволить Леонардо по двум причинам
-
"Барселона" включилась в борьбу за Левандовски
-
Названа дата начала судебного процесса по делу Бенжамена Менди
-
Месси задумался об уходе из ПСЖ
-
Главные новости дня: 11 марта
-
"Рома" все еще заинтересована в хавбеке "Арсенала"
-
"Атлетико" может продать Фелиша, но при одном условии
-
Американский миллиардер нацелен на покупку "Челси"
-
"Атлетико" одолел "Кадис" в матче Ла Лиги
-
"Лилль" и "Сент-Этьен" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
Бензема высказался о хет-трике в ворота ПСЖ
-
Два клуба АПЛ лидируют в гонке за форвардом "Лилля"