Хавбек "Зенита" Барриос рассказал, что ему мешает окончательно адаптироваться в России

Фото твиттер "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос признался, что не может привыкнуть к зимней погоде в России.

"Климат - пожалуй, единственная вещь в России, к чему я на сто процентов не адаптировался. Я человек из страны, где 365 дней в году светит солнце. И когда на улице холодно, довольно сложно получать удовольствие от всего, что не касается работы. Да, футбол всегда вытаскивает меня из любого дурного настроения, но сложно, когда невозможно наслаждаться простыми вещами: прогулками с семьей на воздухе, например.

Когда на улице холод, на улице меня не встретить! Моя жизнь складывается по маршруту "дом-тренировка-дом". И это ни разу не образное выражение. Сижу дома безвылазно: смотрю Netflix, играю в футбол на приставке, занимаюсь дочкой", - рассказал колумбиец.

Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, в текущем сезоне он сыграл 26 матчей и сделал 1 ассист.

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